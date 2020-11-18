إصابة محمود البدرى لاعب المنتخب الأولمبى بكورونا بعد إيجابية المسحة الثالثة

ظهرت المسحة الثالثة التى خضع لها محمود البدرى لاعب الإسماعيلى، ومنتخب مصر الأوليمبى إيجابية، ليستمر عزله منزليا بعد انتهاء معسكر المنتخب الأولمبى أمس بمواجهة البرازيل وديا، والتى انتهت بفوز الفراعنة بثنائية مقابل هدف، وكان الجهاز الطبى للمنتخب الأوليمبى اكتشف إصابة اللاعب بفيروس كورونا قبل مواجهة كوريا الجنوبية وديا ليتم عزله فى فندق المنتخب.
جدير بالذكر أن المنتخب الأولمبى استطاع تحقيق الفوز على نظيره البرازيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية ، التي أقيمت أمس في ختام البطولة الدولية الودية التي تستضيفها مصر بمشاركة البرازيل وكوريا استعدادًا لبطولة اوليمبياد طوكيو المقرر انطلاقها الصيف المقبل.
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