أوكسا تدعم مبادرة "نعم للانتماء... لا للتعصب" برعاية وزارة الشباب والرياضة

حضر اللواء أحمد ناصر ، رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الإفريقية (أوكسا)، احتفالية يوم التسامح العالمي بدعوة من الإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد الافريقي والعربي والمصري للثقافة الرياضية والتي أقيمت بالمركز الأوليمبي بالمعادي برعاية وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي
شهدت الاحتفالية حضور مدير مكتب الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة نجوى لاشين وعدد من القيادات الثقافية والإعلامية والرياضية البارزة في مصر وأفريقيا .
من جانبه، أكد اللواء أحمد ناصر، رئيس اتحادية الكونفيدراليات الرياضية الإفريقية (أوكسا)، خلال كلمته التي ألقاها على ضرورة تعزيز الروح الرياضية و إعلاء قيم التسامح بما يحفظ للرياضة المصرية والافريقية مكانتها بعيدا عن الانزلاق إلى إثارة التعصب أو التشجيع على العنف، وتمنى أن يتسم نهائي مباراة افريقيا بين الأهلي والزمالك بروح التسامح المشهور بها شعب مصر.
وأكد دعم سيادته لمبادرة وزارة الشباب والرياضة " نعم للانتماء.. لا للتعصب" من اجل تأكيد الانتماء وعدم التعصب سواء للمصريين او لأفريقيا.
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