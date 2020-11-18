وقال موقع " راديو علم مارس " المغربي أنه وفقًا لمصادرهم فإن هناك صفقة تبادلية قد تتم بين الوداد والزمالك المصري من أجل نقل اللاعب للفريق الأبيض.
وتابع : " وليد الكرتي رفض عرضًا من الزمالك في يونيو الماضي معللًا انه يلعب في أفضل فريق في إفريقيا ويرفض تغيير الأجواء ".
وأختتم : " الزمالك قد قدم عرضًا ماليًا مهم للفريق الودادي مع دخول لاعبي الزمالك في الصفقة لإقناع اللاعب للإنضمام للأبيض أمثال محمد أوناجم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجم الوداد قد يلحق بـ بنشرقي وأوناجم في الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.