بدر بانون يصل إلى القاهرة اليوم لبدء مشواره مع الأهلي

يصل المغربي بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم يصل إلى القاهرة اليوم الأربعاء، للانتظام في التدريبات الجماعية، تحت قيادة بيتسو موسيماني، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

يأتي حضور اللاعب للقاهرة بعدما قام بتوقيع عقود انضمامه إلى النادي، قبل أن يعود إلى المغرب لإنهاء كافة متعلقاته هناك.

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي قد أعلن في وقت سابق عن انضمام الدولي المغربي بدر بانون إلى الأهلي، بعقد يمتد لأربعة مواسم.

وقال أمير توفيق إن البطاقة الدولية للمغربي بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وصلت بالفعل إلى اتحاد الكرة.

وأضاف أنه قام بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد، وذلك في إطار العلاقات الودية الطيبة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه الرجاء المغربي.