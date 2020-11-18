عمرو جمال لمتابعيه عبر انستجرام: الابتسامة تجعل الأشياء تتحقق

نشر اللاعب عمرو جمال صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي للتواصل الاجتماعي "انستجرام". وظهر عمرو جمال مبتسما و هو ممسكا بهاتفه في أحد الشوارع، مرتدي قميصا باللون الأسود، مع ساعة باللون الفضي في معصمه الايسر. وعلق عمرو جمال علي الصورة قائلا : " الابتسامة تجعل الاشياء تتحقق". وجاءت التعليقات من قبل متابعينه كالاتي : ابن النادي – منور – جميل الجدير بالذكر أن عمرو جمال، مهاجم الأهلي المعار لطلائع الجيش إشادة طارق العشري المدير الفني الجديد للطلائع بعد ما سجل الغزال هدفين في أول مباراة ودية للعشري مع الفريق، و التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي مع فريق القومية، وأشاد العشري بتحركات الغزال واستغلاله أنصاف الفرص للتسجيل ما منح الفريق قوة هجومية رائعة.

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