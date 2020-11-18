دعى الإتحاد المصري للغوص والإنقاذ كل وسائل الإعلام المختلفة لتغطية محاولة السباح المصري عمر سيد شعبان سباح المنتخب القومي للسباحة بالزعانف وسباح نادى الإسماعيلي بتسجيل رقم قياسى جديد بموسوعة جينس ريكورد ( أعلى قفزة خارج الماء بارتداء الزعانف المونو ) وذلك يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر المقبل في تمام الساعة الثانية ظهرا بحمام سباحة استاد القاهرة الدولي بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. وعلى صعيد متصل يبذل الاتحاد المصري للغوص والانقاذ قصارى جهده برئاسة سامح الشاذلي على تسجيل رقم قياسي جديد بموسوعة جينس ريكورد العالمية للسباح عمر سيد شعبان لاعب المنتخب الوطني للسباحة لأعلى قفزة خارج الماء بارتداء الزعانف المونو وهو ما يحلم به مسئولو الاتحاد لرفع علم مصر في المنصات الدولية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء العد التنازلى لتسجيل رقم قياسى جديد بموسوعة جينيس للسباح المصري عمر شعبان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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