منتخب الشباب يواصل تدريباته ويواجه منتخب السويس وديا.. الجمعة

يواصل منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين تدريباته استعدادا للمشاركة في نهائيات دورة شمال افريقيا في تونس.

واتفق الجهاز الفني لمنتخب للشباب دون 20 عامًا، على إقامة مباراة ودية أمام فريق منتخب السويس يوم الجمعة المقبل في تمام الثالثة مساءً على استاد السويس، ضمن الاستعداد لبطولة شمال أفريقيا بتونس المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا 2021 .

ويحاول عادل محفوظ المدير الإداري للمنتخب الاتفاق علي آخر ثلاث تجارب ودية أيام 28 نوفمبر والرابع والثامن من ديسمبر قبل السفر الي تونس في الثاني عشر من ديسمبر.

ويواصل الخماسي المصاب محمد شحاتة وحازم هاني ومحمود جهاد وعبد الرحمن عشري ومؤمن عوض اجراء جلسات تأهيلية تمهيدا للمشاركة في المباريات الودية المقبلة قبل الاستقرار علي قائمة الفريق النهائية المقرر ارسالها نهاية الشهر الجاري للجنة المنظمة لاتحاد شمال افريقيا.

خضع لاعبو منتخب الشباب تحت 20 عاما، لمجموعة من القياسات، امس الثلاثاء، استعدادا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المقرر لها الشهر المقبل في تونس، والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة ربيع ياسين المدير الفني، على إجراء اللاعبين لقياسات الوزن ومستوى الدهون، للوقوف على مدى جاهزيتهم، استعدادا لخوض البطولة.