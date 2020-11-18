حازم إمام يخضع لفحوصات جديدة بعد سلبية مسحة كورونا

أثبتت المسحة التي خضع لها حازم إمام، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، عن تحول عينته من إيجابية إلى سلبية بعدما خضع للعزل في المنزل بعد إصابته بكورونا.

وتواجد اللاعب بالأمس فى مقر النادى، من أجل الخضوع إلى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وحرص الجهاز الطبى للفريق على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والطبية، و خضع اللاعب للمسحة بشكل منفرد فى سيارته الخاصة، منذ دخوله إلى مقر النادى حتى مغادرته، لعدم الاختلاط بأى لاعب.

وكشف اللاعب عن ظهور نتيجة المسحة اليوم وتحولها إلى سلبية على أن يخضع لبعض الفحوصات الطبية ويجري أشعة على الصدر قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك للقاء نادي مصر المقرر له يوم السبت المقبل في دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.