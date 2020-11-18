الزمالك يتفق مع أوباما على التجديد

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أحمد جودة - القاهرة - يبذل مسئولو الزمالك قصارى جهودهم من أجل حسم أمر تجديد عقد يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الذي ينتهي في شهر يونيو المقبل.



ومن المنتظر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسة مع اللاعب ووكيله بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي، المقرر له يوم 27 من الشهر الجاري، لحسم كل الأمور الخاصة بملف تجديد العقد.



واتفق الزمالك مع يوسف أوباما على تجديد عقده مع الفريق منذ فترة، لكن ما يعيق الأمور هو الراتب السنوي، حيث طلب اللاعب تقديره من الناحية المالية وفق ما يقدمه مع الفريق ومشاركته بشكل أساسي.



وتسببت الإصابة التي تعرض لها أوباما بشد قوي في العضلة الأمامية، في تأجيل الجلسة الحاسمة بين مسئولو النادي واللاعب.



واستطاعت إدارة الزمالك أن تقنع اللاعب بالتجديد، وترضيته من الناحية المادية بما يتناسب مع قدراته وإمكانياته وأسوة بما حدث مع لاعبين آخرين، بعرض يصل إلى عشرة ملايين جنيه في الموسم ولمدة 3 مواسم.



يضاف إلى ذلك الحصول على مقدم التعاقد الجديد بمجرد التوقيع ومنحه كافة مستحقاته المالية المتأخرة، وبجانب الموافقة على احترافه حال تلقيه عروض قوية ومناسبة له وللنادي، وهو ماجعل اللاعب يوافق على التجديد.