نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رباعي ريال مدريد يشارك في التدريبات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق ريال مدريد، لمواجهة نظيره فياريال ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الممتاز، يوم السبت المقبل.
واستهل ريال مدريد تحضيراته للمواجهة مساء أمس الثلاثاء وشهد المران، الركض والضغط والعمل البدني بالكرة من لاعبي الملكي، ثم اختتم بالتسديد على المرمى.
وشارك الشاب مارتن أوديجارد، في التدريبات بعد عودته من منتخب بلاده النرويج، كما هو الحال للفرنسي كريم بنزيما الذي أدى تدريبات فردية، على أرض الملعب، والذي يعد من الأنباء السارة للفريق.
ودخل الثنائي داني كارفاخال وناتشو فيرنانديز، في التدريبات الجماعية للفريق مع بقية اللاعبين، في المقابل تغيب البرازيليان ميليتاو وكاسيميرو، حيث بقيا في الحجر الصحي المنزلي.
وتواجد ألفارو أودريوزولا، وفيدي فالفيردي، داخل صالة الألعاب الرياضية، في إطار برنامجهما التأهيلي بعد الإصابة التي كانا يعانيان منها.
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