نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلبية المسحة لجميع لاعبي الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الفريق أمس.
وأكد أسامة سلبية مسحة مجموعة اللاعبين الذين خضعوا للمسحة أمس .
وفيما يخص حازم إمام الذي أجرى المسحة أمس وسط إجراءات احترازية فقد أكد أسامة أن نتيجة المسحة جاءت سلبية أيضا.
ويستعد الفريق لمواجهة نادي مصر السبت المقبل بدور الثمانية لبطولة كأس مصر.
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