الشباب والرياضة تنظم جولة سياحية لبعثة منتخب البرازيل الأوليمبي

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أحمد جودة - القاهرة - نظمت إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار جولة سياحية لبعثة منتخب البرازيل الأوليمبي على هامش مشاركتهم بالدورة الأوليمبية الدولية التي أقيمت بمصر.
شملت الجولة زيارة المتحف المصري والأهرامات برفقة المرشدين السياحيين الذين أوضحوا تاريخ نشأة الأهرامات وأبو الهول، ومكونات المتحف المصري وما يتضمنه من آثار عريقة، والأزمنة التي تعود إليها تلك الآثار.
وأبدى أعضاء بعثة منتخب البرازيل الأوليمبي انبهارهم بالحضارة المصرية العريقة، وما تتمتع به مصر من تاريخ وآثار، معربين عن خالص تقديرهم لحفاوة الاستقبال، وحسن الإقامة أثناء تواجدهم بالقاهرة.
وكان منتخب البرازيل الأوليمبي قد شارك في منافسات الدورة الودية الدولية الأوليمبية مع كل من منتخب مصر ومنتخب كوريا الجنوبية، والتى انتهت بفوز المنتخب الوطني الأوليمبي بالدورة برصيد 4 نقاط حصدهم بعد التعادل مع كوريا الجنوبية والفوز على منتخب البرازيل.
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