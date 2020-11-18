نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاف: نهائي الأهلي والزمالك بوقت إضافي في حالة التعادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن النظام الذي سيتم أتباعه خلال مواجهة الأهلي ضد الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وانتهت إدارة المسابقات في الكاف، من وضع مسودة اللائحة المنظمة لنهائي دوري ابطال افريقيا بين الزمالك والأهلي ومن المقرر ارسالها خلال ساعات للناديين ولاتحاد الكرة المصري.

وجاءت المسودة باتفاق رسمي، على أن تكون المباراة بوقت اضافي علي شوطين كل شوط 15 دقيقة في حال انتهاء الوقت الاصلي بالتعادل وقبل الإحتكام لركلات الجزاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، يوم 27 نوفمبر الجاري، على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.