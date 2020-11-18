نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وتتوالى الأزمات.. الإصابة السابعة تضرب ليفربول في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تلقى يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي صدمة جديدة في سلسلة الإصابات التي يتعرض لها الفريق خلال الفترة الاخيرة.
وضربت الإصابة ريس ويليامز مدافع ليفربول بعدما تعرض لآلام في الفخذ أثناء تواجده مع منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا.
ويعاني ليفربول بسبب العديد من الإصابات التي ضربت دفاع الفريق، مثل فيرجيل فان دايك وجو جوميز، فالأول سيغيب لنهاية الموسم، والثاني سيغيب لمدة قد تطول إلى نهاية الموسم، بالإضافة إلى ألكسندر أرنولد وأندو روبرتسون وفابينيو بينما تعرض محمد صلاح للإصابة بفيروس كورونا.
كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن أن تم استبعاد ويليامز من قائمة منتخب إنجلترا لمواجهة ألبانيا، أمس الثلاثاء، حتى لا تتفاقم الإصابة.
وأوضحت الصحيفة، أن ويليامز عاد إلى ليفربول كإجراء احترازي بعدما أبدى قلقه بشأن مشكلة في الفخذ.
ويأمل يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول أن يكون ويليامز جاهزًا للعب مباراة ليستر يوم الأحد، في ظل العديد من الغيابات التي يعاني منها الريدز في الخط الخلفي.
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