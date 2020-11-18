وقال جمال محمد علي في تصريحات عبر أون سبورت: "الشخص الذي يقول هذا الكلام مُغرض، ولا ينبغي أن يقول ذلك ولا أعلم من أين أتى به".
وأضاف: "أرجو من أي شخص يتحرى الدقة قبل أن يقول أي خبر، هذا الكلام غير صحيح، اللاعب كان يتدرب بشكل جيد".
وتصدّر منتخب مصر مجموعته برصيد 8 نقاط بعدما فاز على منتخب توجو في جولتي الثالثة والرابعة في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تهرب محمد صلاح من مواجهتي توجو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.