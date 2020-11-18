اتحاد الكرة يحسم الجدل حول تهرب محمد صلاح من مواجهتي توجو

علق جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية المسئولة عن إدارة اتحاد الكرة، على الجدل الدائر بشأن تهرب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، من مواجهتي منتخب مصر أمام توجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وقال جمال محمد علي في تصريحات عبر أون سبورت: "الشخص الذي يقول هذا الكلام مُغرض، ولا ينبغي أن يقول ذلك ولا أعلم من أين أتى به".

وأضاف: "أرجو من أي شخص يتحرى الدقة قبل أن يقول أي خبر، هذا الكلام غير صحيح، اللاعب كان يتدرب بشكل جيد".

وتصدّر منتخب مصر مجموعته برصيد 8 نقاط بعدما فاز على منتخب توجو في جولتي الثالثة والرابعة في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية".