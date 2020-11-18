تأجيل ضربة البداية لانطلاق دوري القسم الثاني.. تفاصيل

يسود اتجاه قوى داخل اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لتأجيل ضربة بداية القسم الثاني.
كانت لجنة المسابقات بالقسم الثاني برئاسة خالد كامل حددت يوم ٢٥ نوفمبر الجاري موعدا لانطلاق منافسات دوري المظاليم الموسم الجديد في المجموعات الثلاث الصعيد والقاهرة وبحرى.
وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية أن الاتجاه السائد داخل لجنة مسابقات المظاليم تأجيل ضربة البداية لدوري القسم الثاني بسبب قيد لاعبى الأندية الصاعدة للممتاز، مشيرا إلى أن مسؤولى الأندية فى دورى القسم الثاني يرغبون فى تأجيل انطلاق منافسات المسابقة المحلية.
وشدد على أن مسؤولى الأندية ينتظرون عقد جلسة مع الدكتور جمال محمد على نائب رئيس الجبلاية من أجل طرح مطالبهم بشأن تأجيل انطلاق منافسات دورة الدرجة الثانية.
وأوضح أن قيد لاعبي الأندية الصاعدة للدورى الممتاز وهى سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة والبنك الأهلي يعتبر عاملا بارزا فى تدعيم طلب أندية القسم الثاني لتأجيل ضربة البداية لدورى القسم الثاني.
يذكر أن الدكتور جمال محمد على نائب رئيس الجبلاية ترأس بعثة منتخب مصر الوطنى فى العاصمة التوجولية لومى وحقق خلالها الفراعنة الكبار فوز على توجو بثلاثة أهداف مقابل هدف فى تصفيات امم افريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون ٢٠٢١.
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