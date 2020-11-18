من عند ربنا.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة تسبب محمد صلاح في إصابة النني بـ كورونا

وقال جمال محمد علي في تصريحات عبر أون سبورت : " الإصابة من عند ربنا وأي إنسان معرض لهذا الفيروس اللعين ، سواء صلاح أو النني أو غيرهما ".
وتابع : " محمد صلاح كان لابد من حضوره حفل زفاف أخيه فهذه عاداتنا ، خصوصًا أنني علمت أن الزفاف تأجل أكثر من مرة لحين عودة محمد صلاح إلى مصر".
واختتم : " قمنا بعمل مسحة طبية للبعثة كلها قبل الدخول في عزل صحي بفندق بجانب المطار ، لحين ظهور النتائج خلال ساعات قليلة".
وأصيب محمد صلاح بفيروس كورونا عقب حضوره لحفل زفاف أخيه مما أثار الجدل حول تسبب الحفل في تلك الإصابة وبعد مباراة الذهاب بيوم، أصيب محمد النني أيضًا بفيروس كورونا المستجد مما تداولت الإشاعات حول تسبب محمد صلاح في إصابته.
وفاز منتخب مصر على منتخب توجو في مباراتي الذهاب والإياب ، ليتصدر المجموعة برصيد 8 نقاط ، في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية.
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