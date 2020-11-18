الرخصة A برو.. أمير عزمى يطرح مقترحا صارما لعمل مدربي الدورى

طرح أمير عزمى مجاهد نجم نادى الزمالك السابق مقترحا جديدا بشأن عمل مدربي الدورى الممتاز.
وقال أمير عزمى مجاهد فى تصريحات له : أطالب بعدم عمل اى مدرب فى الدورى المصرى الا إذا كان حاصلا على الرخصة التدريبية A برو على غرار ما يحدث فى دوريات أوروبا.
وأضاف: الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة صارم فى منح الرخصة التدريبية الخاصة بمدربي الدورى الممتاز ولا يتهاون فيها.
ولفت إلى أن يتعين عدم عمل اى مدرب فى مصر سواء محلى أو اجنبي الا بعد حصوله على أعلى رخصة تدريبية تحت إشراف الإدارة الفنية لاتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمود سعد.
وشدد على أن حصول مدربي الدورى الممتاز على أعلى رخصة تدريبية فى العالم تمنح تواجد عناصر فى المجال التدريبي يتمتعون بالخبرات الفنية والإدارية التى تضمن دورى محلى قوى.
يذكر أن خالد جلال تولى قيادة فريق إف سي مصر فى الدورى المنقضى وعاونه كل من أمير عزمي مجاهد ووائل كوندي، وخالد متولي مدربًا لحراس المرمى.
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