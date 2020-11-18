مصر تستعيد الصدارة.. حصاد الجولة الرابعة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية

أسدل الستار على الجولة الرابعة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2022، والتي شهدت تألق منتخب مصر على توجو خارج الديار.

وتفوق منتخب مصر على توجو بثلاثة أهداف مقابل هدفن حيث أحرز أهداف الفراعنة محمد مجدي أفشة ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه، بينما أحرز إلو فدجي هدف منتخب توجو الوحيد.

وبهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة الثامنة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثامنة بتصفيات أمم أفريقيا، بفارق الأهداف عن منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني، بينما يحل منتخب كينيا ثالثا بـ 3 نقاط، وتوجو رابعا بنقطة وحيدة. وجاءت نتائج الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 كالتالي: بورندي 3 - 1 موريتانيا غينيا بيساو 0 - 1 السينغال تشاد 1 - 1 غينيا جزر القمر 2 - 1 كينيا غينيا الإستوائية 1 - 0 ليبيا. إسواتيني 0 - 0 الكونغو ماولاي 0 - 0 بوركينا فاسو ساوتومي 2 - 4 جنوب أفريقيا جنوب السودان 1 - 0 أوغندا زيمبابوي 2 - 2 الجزائر موزمبيق 0 - 2 الكاميرون بوتسوانا - 1 - 0 زامبيا جامبيا 2 - 1 الجابون رواندا 0 - 0 الرأس الأخضر مدغشقر 1 - 1 ساحل العاج ليتسو 1 - 1 بنين السودان 1 - 0 . إثيوبيا 3 - 0 ، النيجر مصر 3 - 1 توجو أنجولا 0 - 1 الكونغو أفريقيا الوسطى 0 - 2 المغرب سيراليون 0 - 0 نيجيريا تنزانيا 1 - 1 تونس نامبيا 1 - 2 مالي.

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