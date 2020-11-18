شاهد.. تريزيجيه يشارك متابعيه صورا جديدة على متن طائرة خاصة

شارك نجم منتخب مصر "محمود تريزيجية" صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
ظهر فيها من إحدى الطائرات الخاصة اثناء عودته إلى إنجلترا بعدما أدى مباريات منتخب مصر أمام توجو.
وعلق عليها: " وما توفيقي الا بالله "
وخصص نادي استون فيلا الإنجليزي طائرة خاصة للنجم المصري محمود حسن تريزيجيه تنقله من لومي عاصمة توجو إلى إنجلترا مباشرة ،للحاق بمباريات فريقه في الدوري الإنجليزي وذلك عقب مشاركة اللاعب مع منتخب مصر في مباراة توجو بدلا من التوجه للقاهرة مع الفريق والسفر بعدها لإنجلترا.
وأحرز تريزيجيه الهدف الثالث للمنتخب في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة ٣ /١ والتي أقيمت على استاد دي كيجيه بمدينة لومي عاصمة توجو.
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