نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض جديد من الأهلي لانقاذ صفقة بيكهام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدد مسؤولو النادي الأهلي، المفاوضات مع نادي وادي دجلة برئاسة ماجد سامي، من أجل الحصول على خدمات أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق، بالانتقالات الصيفية الجارية.

وتوقفت المفاوضات خلال الساعات الماضية بسبب المقابل المادي، وعدم الوصول إلى نقطة اتفاق بين الطرفين، وهو ما أجل توقيع اللاعب على عودته إلى التتش.

وعرض المارد الأحمر، مؤخرًا على إدارة الغزلان الصفراء، الحصول على 3 لاعبين من فريق الشباب على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه لإتمام الصفقة.

وكان عرض الأهلي الأخير، توقف عند 12 مليون جنيه للتوقيع مع بيكهام، وهو ما رفضه مسؤولو دجلة، وطلبوا الحصول على 17 مليون جنيه.

وشهد العرض الجديد، تقسيط المبلغ على 3 أقساط، مع ترك حرية الاختيار للفريق الدجلاوي، لاختيار الثلاثي المعار من القلعة الحمراء.