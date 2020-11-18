نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد فسخ تعاقده مع المنيا مدافع العبور يوقع لنادي قنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الجهاز الفني لفريق نادي قنا بقيادة محمود ابراهيم المدير الفني للفريق إبرام صفقاته لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق منافسات المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، ونجح في الحصول علي خدمات محمد جمال مدافع نادي العبور السابق،في صفقة انتقال حر للاعب لمدة موسمين

يذكر أن محمد جمال سبق له التوقيع بداية موسم الانتقالات الحالي لنادي المنيا، وبعد خلاف علي المقابل المادي تم فيه التعاقد بالتراضي، ليأتي تعاقده مؤخرا مع نادي قنا الرياضي لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

يذكر أن فريق نادي قنا أبرم أكثر من صفقة لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، أبرزها مصطفي شنط لاعب أسوان والجونة والتعدين، ومحمد الامير مهاجم شباب بداوي، ومحمد عامر حارس الشمس، اسلام محمد مهاجم نادي أسوان السابق، ومحمد سيد نوبة لاعب الزهراء، كما نجح في التجديد لقائد الفريق محمود شكري.

وأعلن المدير الفني لفريق قنا ان هناك العديد من الصفقات التي أبرمها مجلس الإدارة وسوف يتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي من خلال مجلس إدارة النادي