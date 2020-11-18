بدر بانون يتحدث عن أحلامه مع الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أطلق المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجديد، تصريحات جديدة حول انضمامه للقلعة الحمراء قبل مشاركته الأولى في التدريبات الجماعية.
وأكد بانون في تصريحات لموقع "البطولة المغربي" قبل التوجه للقاهرة والانضمام للأهلي، أنه يشعر بالسعادة البالغة بعد الانضمام لبطل القرن.
وأضاف: "أعتقد أنه شعور رائع ينتابني، خاصةً أنني وقعت لنادٍ كبير في القارة الإفريقية، لي الشرف بحمل قميص الأهلي، وهذا بفضل فريقي الرجاء وجماهيره الذين أشكرهم على دعمهم الكبير لي".
وتابع : "أتمنى أن أكون خير سفير لمدرسة الرجاء الرياضي، حينما تُوقع لنادٍ بحجم الأهلي فإن طموحك هو الألقاب بالطبع، كنت محظوظاً بإحرازها مع الرجاء، والآن واجب علي الاجتهاد وكسب ثقة المدرب والجماهير، ثم البحث في خطوة موالية عن عدد أكبر من الإنجازات".
ومن المقرر أن يصل الدولي المغربي بدر بانون، للقاهرة اليوم الأربعاء، بعد التعاقد مع الأهلي لمدة أربعة مواسم، وخضع اللاعب لمسحة طبية للكشف عن كورونا، الإثنين الماضى، كإجراء احترازى قبل وصوله القاهرة اليوم.
وكان مُقرر أن يصل المدافع المغربى القاهرة الأحد الماضي لكن تأجلت عودته بسبب ظروف الطيران، وكذلك حتى يطمئن اللاعب على زوجته التى أُصيبت بفيروس كورونا قبل أيام، واتفق اللاعب مع إدارة القلعة الحمراء على الحضور للقاهرة اليوم.
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