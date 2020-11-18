نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسني عبدربه يوضح سر هبوط مستوي المنتخب في لقاء توجو الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح حسني عبدربه قائد نادي الإسماعيلي السابق، سبب ضعف أداء المنتخب المصري الأول لكرة القدم، في المباراة الأولى أمام توجو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

وأشار عبدربه في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، إلى أن وجود محمد صلاح في الملعب حتى إن لم يكن في مستواه هام للغاية، ويعطي ثقة كبيرة لجميع زملاؤه في الملعب.

وأكد أن غياب محمد صلاح بالطبع أثر على المنتخب الوطني بشكل كبير خاصة في مباراة الذهاب.

وفاز المنتخب الوطني أمام توجو في الجولة الرابعة التي أقيمت أمس الثلاثاء، بثلاثية مقابل هدف.