بنى سويف يضم لاعب الإنتاج الحربي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن فريق بنى سويف إتمام التعاقد مع 5 لاعبين جدد ، وذلك تمهيدا للمشاركة ضمن صفوف الفريق السويفى بمنافسات المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .



وجاء الإعلان رسميا عن ضم الرباعى هشام شحاته لاعب الإنتاج الحربي ومحمود كابونجا لاعب طنطا واسلام شرقية لاعب منتخب السويس و مصطفى عبد الوهاب لاعب كوكاكولا واشلي استيفان لاعب الأوليمبى .



ووقع هشام شحاته لاعب الإنتاج الحربي عقود انتقاله لصفوف بنى سويف بحضور ياسر التونى مدير الكرة ومحمد سلامه وكيل اللاعب فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين .



هشام شحاته يبلغ من العمر 27 وسبق له اللعب لأندية الاتحاد السكندري والإنتاج الحربي وتوقف عن ممارسة كرة القدم لفترة نتيجة الحادث الشهير بإصابته بارتجاج فى المخ .



فيما كان بنى سويف قد ضم 6 لاعبين بالفترة السابقة وهم ( أسامة مرعى قادما من منتخب السويس و احمد امين قادما من صفوف جمهورية شبين وحسن عبده قادما من صفوف غزل المحلة ومصطفى حطيبة حارس مرمى النصر القاهرى وشريف مدحت حارس مرمى القناة وعبد الله عبد العظيم لاعب سيراميكا ) .



فى سياق آخر يقيم الفريق السويفي بعسكر القاهرة مباراتين وديتين اليوم أمام القومى والقناة وذلك استعدادا لمواجهة الشرقية للدخان بافتتاحية الموسم الجديد ، وكان الفريق قد تعادل سلبيا بمباراته الودية دكرنس فيما كان قد خاض ثلاث وديات حيث حقق اوزا برباعية أمام كابيتال ستار ثم فوز بنتيجة 1/2 أمام لافيينا ثم فوزا انام جمهورية شبين بثنائية .



ويقود بنى سويف جهاز فنى مكون من ايمن المزين مديرا فنيا وأحمد عاصم مدرب عام وعبد السلام نجاح واسامة عبد العزيز مدربين وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح وعبد الرحمن كمال جهاز ادارى وأحمد سعودى ووائل محمد جهاز طبي وياسر التونى مديرا للكرة ومحمد الواضح مشرفا على الكرة .