نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنيا يخوض مبارتين وديتين أمام الفكرية وملوي الخميس والجمعة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - Advertisements
أعلن شديد قناوي المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي المنيا، عن خوض الفريق لمبارتين وديتين على مدار يومي الخميس والجمعة، وذلك ضمن استعداد الفريق للموسم الجديد والذي ينطلق يوم 25 نوفمبر باستضافة فريق المنيا لنظيره فريق نادي قنا.
وقال قناوي إن الفريق يخوض مباراة غداً الخميس مع فريق ناصر الفكرية على ملعب النادي الرئيسي للاطمئنان على حالة اللاعبين الفنية والبدنية، بعد فترة إعداد قوية تم التدريب خلالها على فترتين صباحاً ومساءاً، ودمج عدد كبير من الصفقات مع اللاعبين المستمرين مع الفريق من الموسم الماضي.
كما يخوض الفريق مباراة اخرى بعد غداً مع فريق نادي ملوي على ملعب النادي، ويحصل على راحة السبت، ثم يعود اللاعبون للتدريبات مرة أخرى، مشيراً إلى أن الفريق مستعد بشكل كامل للموسم الجديد.
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