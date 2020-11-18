نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمهورية شبين يدعّم مرماه بالتعاقد مع حارس الرجاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين تدعيم صفوفه استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني 2020/2021 بالتعاقد مع الحارس أحمد اللورد قادما من صفوف فريقف الرجاء المطروحي.

وكان الفريق المنوفي قد تعاقد مؤخرا مع الحارس أحمد شوقي لاعب إف سي مصر وغزل المحلة السابق، بجانب ضم أكثر من 10 صفقات جديدة.



ويعد اللورد من مواليد 97 وأحد ناشئين سموحه ولعب من قبل في فريق الحرية بالقسم الثالث، قبل أن ينضم للرجاء في منتصف الموسم الماضي.

وعاد جمهورية شبين للمران الجماعي اليوم الأربعاء عقب الحصول على راحه منذ ختام معسكر الأسيوطي، ويلعب الفريق مع غزل شبين عصر الجمعة المقبلة في مباراة ودية .