أيمن أشرف يهنئ نجم المقاصة صلاح أيمن بالتعاقد مع وادي دجلة

نشر اللاعب ايمن أشرف تهنئة للاعب " صلاح ايمن " لتعاقده مع فريق وادي دجله، و ذلك عبر خاصية أستوري على حسابه الشخصي على " انستجرام ".

و علق ايمن اشرف على الصورة قائلا : " مبروك يا هداف و ان شاء الله تكسر الدنيا".

وأصيب أيمن أشرف بشد خفيف في عضلة السمانة، في مواجهة مصر و توجو بالجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا، و التي انتهت بتفوق الفراعنة بثلاثة أهداف لواحد.

و أشار نائب رئيس اللجنة في تصريحات عبر إذاعة الشباب و الرياضة، إلى أن إصابة أشرف خفيفة و لا تدعو للقلق من ناحية غيابه لفترة طويلة.