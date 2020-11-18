شاهد.. منتخب البرازيل يتناول الغداء في كشري أبو طارق

واصلت بعثة منتخب البرازيل الأوليمبي زيارتها للمعالم السياحية وسط القاهرة، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة السياحية التي تنظمها لها إدارة السياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار على هامش مشاركتهم بالدورة الأوليمبية الدولية التي أقيمت بمصر.

وحرص أعضاء البعثة على تناول الطعام المصري ووجباته الشعبية في إطار التعرف على العادات والتقاليد، حيث تناولو وجبة الغداء في "كشري أبو طارق" في وسط البلد، باعتبارها إحدى الوجبات التي تشتهر بها مصر.