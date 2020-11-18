لجنة التفتيش بالاتحاد الدولي لليد تزور صالة برج العرب استعدادا للمونديال

تزور لجنة التفتيش بالاتحاد الدولي لكرة اليد اليوم، الأربعاء، استاد برج العرب بالإسكندرية للوقوف على آخر التجهيزات لاستقبال منافسات بطولة العالم للرجال رقم ٣٢ التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ إلى ٣١ من يناير المقبل.
ونال تطوير استاد القاهرة إعجاب لجنة التفتيش بالإتحاد الدولي المكونة من ٥ أفراد، وتأكدوا أن اللجنة المنظمة باتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر، المسئول عن عملية الإنشاءات باللجنة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، نفذوا طلبات الاتحاد الدولي لكرة اليد من تجديد وإحلال صالة استاد القاهرة الدولي وفقا للمواصفات العالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي.
وستزور لجنة التفتيش غدا صالتي العاصمة الإدارية الجديدة وصالة استاد ٦ أكتوبر بعد أن انتهت العملية الإنشائية تماما بهاتين الصالتين وباتت جاهزة لإقامة المنافسات عليها قبل انطلاق البطولة بشهرين.
كانت لجنة التفتيش بالاتحاد الدولي وصلت القاهرة مساء أمس الأول، الاثنين، وزارت صالة استاد القاهرة أمس وتأكدوا من تغيير أرضية الملعب لكي توافق المعايير الدولية وأصبحت جاهزة لإقامة المباريات عليها.
وصرح حسين لبيب، مدير بطولة العالم، بأن جميع الأمور الإدارية والإنشائية تسير بطريقة جيدة ووفقا لمعدلات التوقيت المطلوبة، موضحا أن الأجنة تباشر عملها يوميا بمركز التعليم المدني بالجزيرة المقر الحالي للبطولة.
وأشار لبيب إلى أن ٣١ دولة إضافة لمصر البلد المضيف للبطولة أكدت مشاركتها في المونديال، وسيتم إرسال تلك الدول القيمة المالية للمشاركة في بطولة العالم وفقا لقواعد الاتحاد الدولي خلال الساعات القليلة المقبلة.
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