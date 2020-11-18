اتحاد الكرة: قرعة دوري كرة الصالات 26 نوفمبر

قررت اللجنة الخماسية، المكلفة بإدارة شئون الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني، إجراء قرعة مسابقة دوري كرة الصالات في الواحدة ظهر الخميس 26 نوفمبر الحالي بالمقر الرئيسي للجبلاية في الجزيرة.

وأكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المشرف على كرة الصالات على ضرورة التزام مندوبي الأندية بتقديم تفويض رسمي من أنديتهم، إضافة إلى اعتماد نموذج البيانات المرسل إلى الأندية كشرط لحضور القرعة.

وارسلت اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية خطابات إلى الأندية المشاركة ضمن منافسات دوري كرة الصالات تضمن كافة الشروط والعقوبات الخاصة بالمسابقة المحلية في الدوري الجديد.

كانت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة رصدت مكافآت مجزية فى حالة الفوز ببطولة الدوري العام لكرة الصالات تحفيزا للأندية وتحديدا الأهلي والزمالك على المشاركة في البطولة ، بناء على طلب الجهاز الفني لمنتخب كرة الصالات.

من جانبه قال هشام صالح، المدير الفني لمنتخب الصالات، إن قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، يجب أن يشاركا فى النسخة المقبلة من الدوري المصري للصالات.

أضاف أن اتحاد الكرة أرسل خطابات رسمية إلى ناديي الأهلي والزمالك للمشاركة في دوري كرة الصالات لكرة القدم بداية من الموسم المقبل.

وشدد هشام صالح، على أهمية مشاركة الأهلي والزمالك في بطولات كرة الصالات، من أجل زيادة شعبية اللعبة فى حال مشاركة الناديين.

وأرسل اتحاد الكرة خطابات رسمية إلى أندية الدوري الممتاز، للمشاركة في دوري كرة الصالات لكرة القدم بداية من الموسم المقبل ودوري الكرة النسائية أيضًا، من أجل زيادة قوة اللعبتين من الناحية الفنية والانتشار الإعلامي، إلى جانب أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بهذه الألعاب وتطويرها في الفترة المقبلة وزيادة الدعم المالي الموجه من "فيفا" إلى الاتحادات الأهلية لتطوير هذه الألعاب حتى تكون هناك منافسة قوية، وهو ما جعل سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية تهتم بهذه الألعاب المكلفة بالإشراف عليها وتدعيمها بشكل قوى لتكون بالصورة الأفضل لتاريخ الرياضة المصرية في أفريقيا لما لها من صولات وجولات في مختلف الألعاب.

وطالبت سحر عبد الحق، عضو اللجنة للخماسية لاتحاد الكرة، بإرسال خطاب رسمي إلى القطبين الأهلي والزمالك خلال الفترة الماضية للمشاركة فى بطولات كرة الصالات ومشاركتهما مباشرة في الدوري الممتاز من أجل زيادة شعبية اللعبة حال مشاركة الناديين ولم يتم تلقى أي ردود حتى الآن .