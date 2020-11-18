أخبار الرياضة.. إصابة كوكا وحارس الزمالك بفيروس كورونا.. قرار جديد من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال أفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف أليو ديانج، لاعب النادي الأهلي، من المشاركة أمام الزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر له 27 نوفمبر الجاري.

كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف مصابي فريق الزمالك، قبل مواجهة الأهلي، المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري، في نهائي دوري أبطال أفريقيا. أعلن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر، اعتزال كرة القدم رسميا. قررت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد إقالة مدحت صلاح، رئيس لجنة حكام الجيزة، وإحالته إلى لجنة الانضباط فى الجبلاية. أكد أوكسلاد تشامبرلين، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، أن النجم المصري محمد صلاح لن يكون سعيدا مجددًا مع الأحمر بسبب تغيير غرفة الملابس للاعبين في الملعب الجديد.

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