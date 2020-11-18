تعرف على كواليس الاعتداء على منزل رئيس نادي الوداد المغربي

أصدر نادي الوداد البيضاوي المغربي بيانا تضمن تفاصيل الاعتداء على منزل سعيد الناصري، رئيس النادي.

وجاء بيان نادي الوداد البيضاوي، عبر الصفحة الرسمية على النحو التالي:



تعرض المنزل الخاص للسيد سعيد الناصري، بصفته رئيسا لنادي الوداد الرياضي، لعملية مراقبة وتربص ممنهجين واعتداء صريح على حياته الخاصة، في ساعات متأخرة من الليل يوم السبت 14 نوفمبر الماضي حوالي الساعة الثانية عشرة ليلا، في خرق تام للقوانين الجاري بها العمل، بما فيها قرار منع التنقل الليلي في إطار التدابير المتخذة من قبل السلطات المختصة المرافقة لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، من طرف أشخاص يدعون صفة صحافيين مهنيين.

وبعد اتضاح عدم حملهم لأي صفة قانونية تمنحهم أدنى شرعية، من أي نوع كان، في هذا الاعتداء والتعسف على الحياة الفردية للأشخاص.

وبعد الاستفزازات الشنيعة، والتمادي الأرعن في الاعتداء المعنوي والافتراء المتتالي على مؤسسة نادي الوداد الرياضي، في شخص رئيسها وأعضاء مكتبها المسير، من طرف أشخاص يتقمصون صفة صحافيين مهنيين ينتمون لجنس صحافة السمعي البصري، يقذفون ويسبون مسئولي نادي الوداد بواسطة "قناة رقمية"، مع استعمال طرق ملتوية في التضليل والقذف والتشهير، لا تتناسب مع أعراف وقوانين المهنة الإعلامية الشريفة.

وتابع بيان النادي قائلا: "وإذ نقدر الجهود الإعلامية الكبيرة التي يقوم بها العديد من نساء ورجال المهنة الشرفاء بنقل المعلومة والأخبار بشكلها الصحيح أو حتى التعليق والانتقاد والتحليل المهني، فإننا نأسف ونحن نخبر الرأي العام أننا مضطرون لمواجهة هذا النوع الرديء الذي يبتز الناس باسم الصحافة المقدسة، ووضع شكاية قضائية في الموضوع لدى السلطات المختصة، مع توفير جميع الأدلة والبيانات والوثائق، للوصول إلى الحقيقة فيما يهم الواقعة التي تكررت عدة مرات منذ ما يزيد عن ثلات سنوات، وكذلك للرد على كل ادعاءات "الصحافيين الوهميين" الذين ليست لهم أي صفة قانونية، ضاربين رفقة "قناتهم" بعرض الحائط جميع القوانين، والقواعد والأخلاقيات المعمول بها في الحقل الصحافي الوطني".