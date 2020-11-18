المصائب تتوالي على كلوب.. إصابة مدافع ليفربول قبل مواجهة ليستر سيتي

تعرض ريس ويليامز مدافع فريق ليفربول لإصابة في الفخذ، قبل مواجهة ليستر سيتي، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي، يوتيوب.

وذكرت صحيفة " سكاي" البريطانية، أن ريس ويليامز عاني من إصابة في الفخذ خلال تواجده مع منتخب إنجلترا تحت 21، وتم استبعاده من العسكر.

وقال إيدي بوثرويد المدير الفني لمنتخب إنجلترا، ويليامز عانى من إصابة في الفخذ، وتم استبعاده من المعسكر، كإجراء احترازي، منعا لتفاقم الإصابة.