زمالك 2001 يهزم رأس غارب وديا

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2001 وديًا على نظيره رأس غارب، بنتيجة هدفين مقابل هدف. ويأتي ذلك في إطار الاستعداد للموسم الجديد ببطولة الجمهورية للناشئين. وأحرز هدفي الزمالك في المباراة كلا من مصطفى خلف ويوسف عمرو. ويقود الفريق أسامة حسن مديرا فنيا، ويساعده مصطفى محمود وأحمد رزق، وتامر وحيد مدرب حراس، ومحمود سعيد علاج طبيعي ، وخالد عمران مدير إداري للفريق.

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