نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تريزيجيه يعود إلى إنجلترا لفريقه أستون فيلا بطائرة خاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سافر النجم المصري الدولي محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق أستون فيلا صباح اليوم الأربعاء إلى إنجلترا عبر الطائرة الخاصة لفريقه.

حيث قام تريزيجيه بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" وهو يستقل الطائرة الخاصة التي خصصها له ناديه الإنجليزي لنقله من العاصمة التوجولية لومي إلى إنجلترا مباشرة، للحاق بمباريات فريقه بالبريميرليج.

جدير بالذكر أن أحرز محمود تريزيجيه هدفًا رائعًا مع منتخب مصر أمس الثلاثاء في الانتصار الرائع الذي حققه الفراعنة على منتخب توجو خارج الديار بنتيجة 3 - 1، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.

وبعد تلك المباراة سوف يحتاج المنتخب الوطني لنقطة واحد ةفقط من مباراتيه ضد كينيا وجزر القمر لضمان التاهل رسميًا إلى البطولة حيث يتقاسم الفراعنة صدارة المجموعة السابعة مع جزر القمر برصيد 8 نقاط ونتفوق بفارق الأهداف، ويأتى كينيا في المركز الثالث بـ3 نقاط، وأخيرا توجو بنقطة واحدة بعد انتهاء حظوظها رسميًا في التأهل للنسخة المقبلة من البطولة القارية.