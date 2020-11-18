نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الصربي يعلن عن 3 إصابات جديدة في منتخبهم قبل لقاء روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الاتحاد الصربي لكرة القدم اليوم الأربعاء بالإعلان عن أن الفحوص كشفت عن إصابة ثلاثة لاعبين من المنتخب بعدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل ساعات من المباراة المقررة اليوم أمام نظيره الروسي ضمن منافسات دوري أمم أوروبا.

وذكر الاتحاد الصربي في بيان :"الفحوص الروتينية أظهرت إصابة ثلاثة لاعبين أخرين بالعدوى. وهم، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش وداركو لازوفيتش ودجورجي نيكوليتش."

وأضاف البيان :"إلى جانبهم، كشفت الفحوص أيضا عن إصابة أخصائي علاج طبيعي بالعدوى، بينما جاءت نتائج فحوص باقي أفراد المنتخب سلبية."

وأثرت عدوى كورونا بشكل كبير على المنتخب الصربي، حيث شهد الأسبوع الماضي أيضا إصابة ثلاثة لاعبين من بينهم القائد ألكسندر كولاروف.