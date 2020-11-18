صلاح والنني ليسا الأولين.. 7 نجوم عالميين استمرت معاناتهم مع مسحات كورونا.. أبرزهم رونالدو

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن استمرار إيجابية مسحتي اللاعبين محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني متوسط ميدان نادي ارسنال، للكشف عن فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن إيجابية مسحة محمد صلاح يوم الجمعة الماضي، ليلحق به النني بعدما أصيب بالفيروس يوم الاثنين الماضي.

الثنائي خضعا لاختبار الكشف عن فيروس كورونا مرة أخرى، لكن نتيجة المسحتين جاءتا إيجابية، لتستمر إصابتهما بفيروس كورونا، وتأكد غيابهما عن ليفربول وارسنال في الجولة المقبلة من الدوري الإنجليزي أمام ليستر سيتي وليدز يونايتد على الترتيب.

محمد صلاح والنني ليسا أول لاعبين تأتي نتيجة الفحوصات الخاصة لهما بالكشف عن فيروس كورونا إيجابية مرتين، فهناك عدد من اللاعبين استمرت معاناتهم مع المرض، وهو ما نستعرضه في هذا التقرير

كريستيانو رونالدو

أصيب كريستيانو رونالدو في الثالث عشر من شهر أكتوبر الماضي بفيروس كورونا مع المنتخب البرتغالي، كان الهدف الأساسي هو اللحاق بمباراة فريقه يوفنتوس الإيطالي أمام برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا ومواجهة غريمه ليونيل ميسي، لكن كريستيانو رونالدو خضع لاختبار قبل المباراة، وجاءت نتيجته إيجابية

استغرق الدون 17 يومًا للتعافي من فيروس كورونا، حيث تعافى منه يوم 30 أكتوبر الماضي

باولو ديبالا

استمرت معاناته كثيرًا مع المرض، فاللاعب أصيب به في شهر مارس، تحديدًا في الحادي والعشرين من ذلك الشهر، ليسجل في السابع والعشرين من الشهر ذاته مسحة سلبية، لكنه سجل مسحة إيجابية بالفيروس مرة أخرى يوم 4 إبريل.

استغرق ديبالا 45 يومًا للتعافي من فيروس كورونا

تياجو ألكانتارا

لاعب نادي ليفربول، سجل مسحتين إيجابيتين بفيروس كورونا، لكنه تعافى مطلع الشهر الماضي

إيدين هازارد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة هازارد بفيروس كورونا قبل فترة التوقف الدولي الحالية، ليخضع لمسحة أخرى جاءت نتيجتها إيجابية أيضًا، وهو نفس الأمر لزميله إيدير ميليتاو

زلاتان إبراهيموفيتش

مهاجم نادي ميلان الإيطالي، سجل مسحتين إيجابيتين لفيروس كورونا، لكنه تعافى من المرض الشهر الماضي.