اتحاد الكرة: إيجابية مسحة محمد صلاح والنني.. وغيابهما عن ليفربول وأرسنال في البريميرليج

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن استمرار إيجابية مسحتي اللاعبين محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني متوسط ميدان نادي ارسنال، للكشف عن فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن عن إيجابية مسحة محمد صلاح للكشف عن فيروس كورونا يوم الجمعة الماضي، ليلحق به النني بعدما أصيب بالفيروس يوم الاثنين الماضي.

وبذلك تأكد غياب محمد صلاح عن مباراة فريقه المرتقبة أمام ليستر سيتي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

وتأكد غياب أيضًا محمد النني عن مباراة فريقه ارسنال أمام ليدز يونايتد يوم الأحد في الدوري الإنجليزي.

وسيستمر اللاعبان في فترة العزل الصحي حتى تماثلهما للشفاء من فيروس كورونا.