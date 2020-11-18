إيجابية المسحة الجديدة لـ محمد صلاح والنني بـ كورونا

أجرى اليوم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي مسحة جديدة للكشف عن فيروس كوفيد-١٩ إلا أن نتيجتها جاءت إيجابية ، كما أجرى اليوم أيضا محمد النني نجم المنتخب وآرسنال الإنجليزي مسحة ثانية أكدت نتائجها إيجابية حالته، حيث تتم متابعة حالتهما أولا بأول بمعرفة الكابتن محمد فضل عضو اللجنة الخماسية رئيس بعثة المنتخب العائدة من توجو والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب.

وحقق المنتخب الوطني الفوز على توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة على ستاد القاهرة الدولي بهدف دون رد سجله اللاعب محمود حمدي الونش مدافع الزمالك برأسية رائعة من صناعة محمد النني.

ويتصدر المنتخب الوطني الأول محموعته فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية برصيد 8 نقاط.