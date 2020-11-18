فضيحة كبرى في ريال مدريد بسبب تصريحات نجم برشلونة

أثار بيدري جونزاليس صانع ألعاب برشلونة الإسباني، جدلًا واسعًا داخل أروقة ريال مدريد، بسبب التصريحات التي أطلقها مؤخرا بسبب رفض ريال مدريد التعاقد مع اللاعب نظرًا لمستواه المتواضع وفقًا لرؤيتهم.

وأوضح بيدري في تصريحات يوم أمس الثلاثاء، أنه أجرى اختبارات في ريال مدريد لمدة أسبوع، قبل أن يخبروه أنه دون المستوى ورفضوا التعاقد معه.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن تصريحات بيدري، تسببت في إجراء خوسيه سانشيز مساعد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، أكثر من مكالمة مع المسؤولين عن الاختبارات.

وأشارت إلى أن سانشيز طلب من المسؤولين توضيح أسباب عدم التوقيع مع بيدري، رغم الإشادة التي يتلقاها اللاعب منذ أن كان صغيرًا.

وانتقل بيدري إلى برشلونة في الصيف الماضي، قادما من لاس بالماس مقابل 5 ملايين يورو، ويقدم مستويات رائعة مع برشلونة منذ تولي كومان مسئولية الفريق.