تعرف على قرارات اللجنة الأولمبية بشأن المصارعة بـ"مركز المعادي"

أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قرارا بإيقاف جميع أطراف واقعة المصارعة التي حدثت مساء الثلاثاء في المعسكر المقام بالمركز الأولمبي بالمعادي.

عقدت جلسات اليوم مع كل الأطراف وحرص المهندس هشام حطب على حضور جلسات اليوم التي حضرها الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وممثلي وزارة الشباب والرياضة للإستماع لكل الأطراف في حضور ممثلين عن كل الأطراف ، مؤكدا أن الحفاظ على إستقرار الرياضة المصرية وإحترام النظام والقواعد واللوائح لا تهاون فيه ولن يسمح لأحد بالخروج عن النص.

وجاء قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أنه بناء على قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 6 لسنة 2020 ، وبعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ، وعلى أحكام الميثاق الأوليمبى، وعلى لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية، وعلى ما انتهت إليه الجلسة المنعقدة باللجنة الاولمبية المصرية بحضور ممثلى وزارة الشباب والرياضة و ممثلى اللجنة الاولمبية المصرية واطراف الواقعة دون حضور اى من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصرى للمصارعة رغم التواصل معهم و ابلاغهم بموعد الجلسة ،وعلى مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية.

وبناء على واقعة قيام بعض لاعبى ومدربى الاتحاد المصرى للمصارعة بالتعدى على بعضهم البعض بالضرب والسب أثناء تواجدهم بالمعسكر التدريبى بمركز تدريب الفرق القومية بالمعادى مساء يوم الثلاثاء الموافق 17 /11 /2020 .

وحرصا على الحفاظ على الأخلاق الرياضية ومبادئ الحركة الأولمبية وحفاظًا على المال العام وللصالح العام.

قرر :

مادة "1":

يتم إيقاف أطراف الواقعة الآتى أسماؤهم:

ممدوح فرج متولى مدرب منتخب المصارعة النسائية .

محمد عبد الحفيظ طلبة مدرب اللاعبة سمر عامر حمزه.

سمر عامر حمزه لاعبة منتخب المصارعة النسائية .

إسلام ممدوح فرج لاعب المصارعة الحرة "مقيد بسجلات الإتحاد".

أحمد ممدوح فرج لاعب المصارعة الحرة "مقيد بسجلات الإتحاد ".

محمد رضا على مدير إدارى الفرق القومية بالاتحاد المصرى للمصارعة.

د / أحمد عمارة المشرف العام على المنتخبات بالاتحاد المصرى للمصارعة.

وذلك بشكل مؤقت لحين الإنتهاء من التحقيقات اللازمة بشأن الواقعة من قبل لجنة الأندية والهيئات والقيم باللجنة الأولمبية المصرية فى موعد غايته خمسة أيام من تاريخه.

مادة "2":

يتم إخطار مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمصارعة بضرورة القيام بدوره المنوط به للوقوف على مجريات الأمور الخاصة بالمنتخبات التابعة للإتحاد والإشراف الدائم عليها تفاديًا لوقوع أية أحداث أخرى على هذه الشاكلة مستقبلًا .

مادة "3 ":

يتم إصدار القرار النهائى بعد إنتهاء التحقيقات بشكل فورى بناء على التوصيات التى ستصدرها لجنة الأندية والهيئات والقيم بناء على توصيات مستشار التحقيق وإعتمادها من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وذلك حفاظًا على الأخلاق الرياضية ومبادئ الحركة الأولمبية وحفاظًا على المال العام .

مادة " 4"

يعمل بهذا القرار إعتباراَ من اليوم الاربعاء الموافق 18 /11/ 2020 وعلى كافة الجهات المعنية تنفيذ القرار كل فيما يخصه.