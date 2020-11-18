موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي.. ومصطفي شوبير ينتظم في تدريبات الحراس

القى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، محاضرة نظرية مطولة على اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة أبو قير للأسمدة، المقرر لها السبت المقبل، في إطار منافسات دور الـ8 بمسابقة كأس مصر، بالإضافة إلى الحديث عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم.

في الوقت نفسه انتظم مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، في تدريبات حراس المرمى بعد انتهاء معسكر المنتخب الأوليمبي أمس.

وأجرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفرق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة قوية للاعبي الفريق في ختام المران الجماعي.

وحرص الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، على تقديم العديد من التعليمات الفنية للاعبين أثناء التقسيمة التي شارك بها جميع اللاعبين.

وانتظم عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في مران الفريق الجماعي .

كان اللاعب عاد أمس إلى الأهلي بعد مغادرة معسكر المنتخب، عقب إعلان غيابه عن مباراة توجو أمس بسبب الإيقاف.

وأدى اللاعب تدريبات استشفائية أمس، على هامش مران الفريق الجماعي، قبل أن ينتظم اليوم في المران الجماعي للفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر، في إطار منافسات دور الـ8 بمسابقة كأس مصر، والمحدد لها السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.