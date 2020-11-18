تقسيمة قوية للاعبي الأهلي في ختام المران

أجرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفرق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة قوية للاعبي الفريق في ختام المران الجماعي، الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.
وحرص الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، على إسداء العديد من التعليمات الفنية للاعبين أثناء التقسيمة التي شارك بها جميع اللاعبين.
وانتظم عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في مران الفريق الجماعي .
وكان اللاعب قد عاد أمس إلى الأهلي بعد مغادرة معسكر المنتخب، عقب إعلان غيابه عن مباراة توجو أمس بسبب الإيقاف.
وأدى اللاعب تدريبات استشفائية أمس، على هامش مران الفريق الجماعي، قبل أن ينتظم اليوم في المران الجماعي للفريق.
ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر، في إطار منافسات دور الـ8 بمسابقة كأس مصر، والمحدد لها السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
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