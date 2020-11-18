بدر بانون: أتطلع للفوز بالبطولات والألقاب مع الأهلي.. ولولا الرجاء ما انتقلت للمارد الأحمر

أكد المغربي بدر بانون، المنضم حديثًا للنادي الأهلي، تطلعه للفوز بالبطولات والألقاب مع المارد الأحمر.

وانضم بانون بصفة رسمية للنادي الأهلي، قادمًا من نادي الرجاء البيضاوي المغربي، لمدة 4 مواسم مقابل 2 مليون دولار.

وقال بانون في تصريحات لموقع " البطولة" المغربي:"إحساسي رائع بالانضمام للنادي الأهلي الكبير في إفريقيا، ، لي الشرف أنني سأحمل شعار النادي الأهلي، وأتمنى أن أستمر في رفع رأس الرجاء وجمهوره وهو ناديي الأم وأن أكون خير سفير لهم، وأريد أن أشكرهم على الدعم الكبير الذي قدموه لي."

وأضاف:" وقعت في نادي كبير لذا يجب أن يكون طموحي هو تحقيق الألقاب بالتأكيد، نجحت في تحقيق الألقاب مع الرجاء، وأركز حاليًا على كسب ثقة مدرب الأهلي أولًا ثم من بعد ذلك تحقيق عدد كبير من الألقاب مع النادي الأهلي."

واختتم كلامه قائلًا:"أدين كثير للرجاء، النادي الذي لعبت له منذ الصغر وأصبحت فيه اللاعب الذي عليه الآن، وانتقلت منه من النادي الأهلي، أريد أن أشكر الجميع هناك."

ويتوجه بانون في الوقت الحالي للقاهرة، من أجل بدء مشواره بصفة رسمية مع النادي الأهلي.