نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إبلاغه بثبوت إيجابية المسحة الخاصة به، للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأكد عبدالهادي أنه لا توجد أي أعراض عليه وأنه بخير وبصحة جيدة.

وواصل مدرب الفريق أنه سيخضع لفحوصات وتحاليل خلال الوقت الحالي للاطمئنان علي حالته بشكل كامل.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في المباراة التي ستجمع الفريقين في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري بنهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.