نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي الأهلي يواصلان برنامجهما التأهيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الثنائي محمد هاني وطاهر محمد طاهر، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استكمال تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وأدى الثنائي جلسة تأهيل في الجيم اليوم، على هامش مران الفريق الجماعي.

ويعاني هاني من الإصابة بجزع في الركبة، في حين يشكو طاهر محمد طاهر من مزق في العضلة الأمامية.

ويستعد الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر السبت المقبل، في إطار منافسات دور الـ8 بمسابقة كأس مصر، والمحدد إقامتها على استاد برج العرب بالإسكندرية.