نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً .. البنك الأهلي يتعاقد مع مهاجم بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد فريق البنك الأهلى، مع اللاعب أحمد علي ، مهاجم الزمالك بيراميدز، لمدة موسمين في صفقة إنتقال حروذلك لتدعيم خط هجوم الفريق استعداداً للموسم المقبل من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضم البنك مؤخراً، صفقات جديدة وهم، محمد كوفي، لاعب الزمالك وسموحة والمصري، وموسى دياوارا، لاعب الإنتاج الحربى، و أحمد ياسين ،لاعب مصر المقاصة السابق وثنائي المصري ،بهاء مجدي ،وأحمد ياسر ، وفادي فريد مهاجم أسوان ،وثنائي الأهلي، شادي رضوان، ومحمد فخري، وعاصم ، ظهير أيسر نادي طلائع الجيش ، ومحمد بسيوني لاعب وسط انبي ،ومحمد الجمل مدافع الإسماعيلي،و محمد السيد ابو المجد (بوشا)،ظهير ايمن طلائع الجيش ،وأحمد السعدني ،حارس حرس الحدود، ومحمود قاعود، مهاجم نادي انبي، ومحمود سيد لاعب وسط المقاولون.