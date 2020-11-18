أجايي يخضع لفحص طبي في الأهلي بعد إصابته في مران اليوم

أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بالأهلي إن جونيور أجايي لاعب الفريق، تعرض للإصابة في نهاية المران، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة أبوقير المقرر لها يوم السبت المقبل في دور الثمانية ببطولة كأس مصر.
وقال طبيب الأهلي إن أجايي كان يشارك في المران الجماعي بصورة طبيعية قبل تعرضه للإصابة، ويخضع لفحص طبي لتقييم حالته.
وواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم، ضمن تحضيرات الفريق لمباراة أبوقير في كأس مصر، التي تسبق مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي تقام يوم 27 نوفمبر الجاري.
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