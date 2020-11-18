وسقط منتخب ألمانيا أمام إسبانيا، أمس، الثلاثاء بستة أهداف دون رد، سجلهما، موراتا و ورودري و وفيران توريس "هاتريك" وأوريازابال.
مانويل نوير " جدار برلين" وقف عاجز أمام الهجوم الإسباني، في انهيار الدفاع، وفشل لوف في إيجاد أي حلول للحد من خطورة الماتدور.
منذ التتويج بكأس العالم 2014 بدأ منتخب ألمانيا يفقد هيبته تدريجيا، حيث ودع بطولة يوور 2020 من الدور نصف النهائي على يد فرنسا، كما ودع مونديال روسيا 2018 من دور المجموعات في مفأجاة من العيار الثقيل، وأخيرا فشل في التأهل إلى المباراة النهائية في نسختي دوري أمم أوروبا 2019 و 2020.
وتوقعت الصحف الألمانية أن تطيح هذه الهزيمة بـ يواكيم لوف من على رأس القيادة الفنية، حيث يحتاج المنتخب إلى تجديد دماء، من أجل العودة على المنافسة على البطولات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تداعيات ليلة انهيار ألمانيا وسقوط جدار برلين.. ثورة الماكينات تهدد منصب لوف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.