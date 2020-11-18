تداعيات ليلة انهيار ألمانيا وسقوط جدار برلين.. ثورة الماكينات تهدد منصب لوف

كوابيس وليلة حزينة عشاتها الجماهير الألمانية بعد السقوط المدوي أمام إسبانيا أمام الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الرابعة بالقسم الأول بدوري الأمم الأوروبية.

وسقط منتخب ألمانيا أمام إسبانيا، أمس، الثلاثاء بستة أهداف دون رد، سجلهما، موراتا و ورودري و وفيران توريس "هاتريك" وأوريازابال.

مانويل نوير " جدار برلين" وقف عاجز أمام الهجوم الإسباني، في انهيار الدفاع، وفشل لوف في إيجاد أي حلول للحد من خطورة الماتدور.

منذ التتويج بكأس العالم 2014 بدأ منتخب ألمانيا يفقد هيبته تدريجيا، حيث ودع بطولة يوور 2020 من الدور نصف النهائي على يد فرنسا، كما ودع مونديال روسيا 2018 من دور المجموعات في مفأجاة من العيار الثقيل، وأخيرا فشل في التأهل إلى المباراة النهائية في نسختي دوري أمم أوروبا 2019 و 2020.

وتوقعت الصحف الألمانية أن تطيح هذه الهزيمة بـ يواكيم لوف من على رأس القيادة الفنية، حيث يحتاج المنتخب إلى تجديد دماء، من أجل العودة على المنافسة على البطولات.